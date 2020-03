കെൽട്രോണിന്റേതെന്നു പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നത് ചൈനീസ് ലാപ്ടോപ് ആണെന്ന് ബൽറാം

തിരുവനന്തപുരം∙ കെൽട്രോണിന്റെ ഭാഗമായ കൊക്കോണിക്സ് ലാപ്ടോപ് നിർമാണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു നിയമസഭയിൽ അഴിമതിയാരോപണമുന്നയിച്ച് വി.ടി ബൽറാം. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ് എന്ന പേരിൽ ചൈനീസ് ഉൽപന്നമാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റു കമ്പനികളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ സ്വന്തം സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു വിൽക്കുന്ന ദല്ലാൾ പണിയാണു കെൽട്രോൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും ബൽറാം ആരോപിച്ചു.

എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിച്ചു ലോകത്തൊരു കമ്പനിയും ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇറക്കുന്നില്ലെന്നു മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ മറുപടി നൽകി. കെൽട്രോണിന്റെ സ്ഥലവും പഴയ കെട്ടിടവും സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കു തീറെഴുതാനാണു ശ്രമമെന്നു ബൽറാം പറഞ്ഞു. മൺവിളയിലെ കെൽട്രോൺ സ്ഥാപനം നവീകരിക്കാൻ 3.5 കോടി രൂപ കടമെടുത്തു. കെൽട്രോണിന് 26% മാത്രമാണ് ഓഹരി. 51 ശതമാനവും യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിനാണ്. അതിനാൽ ഇതു പൊതുസംരഭമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെൽട്രോൺ അധികൃതർ ചൈനയിലേക്കു സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ യാത്ര നടത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിയമസഭാ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നൽകുന്ന ദിവസത്തിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് ഈ യാത്ര ക്രമപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും ബൽറാം ആരോപിച്ചു. പൊതു–സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള പിപിപി മോഡലാണ് കൊക്കോണിക്സ് പിന്തുടരുന്നതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൺവിളയിലെ കെട്ടിടവും 66 സെന്റ് സ്ഥലവും പ്രതിമാസം 3 ലക്ഷം രൂപ വാടകയ്ക്കാണു കൊക്കോണിക്സിനു നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കെൽട്രോൺ:സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

കെൽട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പരാതികൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ. ഇതിനായി വ്യവസായ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. വിലക്കുള്ള ഒരു കമ്പനിയെയും കെൽട്രോൺ ഒരു പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

English Summary: Chinese laptop that is being sold by Keltron, Says VT Balram