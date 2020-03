ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനും മീഡിയ വണ്ണിനും 48 മണിക്കൂർ വിലക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമുണ്ടായെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മീഡിയ വൺ എന്നീ ചാനലുകൾ 48 മണിക്കൂർ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7.30 മുതൽ നാളെ വൈകുന്നേരം 7.30 വരെയാണ് സംപ്രേഷണ വിലക്ക്. 2 ചാനലുകൾക്കും കഴിഞ്ഞ 28ന് മന്ത്രാലയം നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. മറുപടി കേട്ടശേഷമാണ് നടപടി.

ആരാധനാലയങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടിയെന്നും ഒരു വിഭാഗത്തോടു പക്ഷം പിടിച്ചെന്നുമാണ് 2 ചാനലുകളുടെയും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ആർ എസ്എസിനെയും ഡൽഹി പൊലീസിനെയും വിമർശിച്ചതും മീഡിയ വണ്ണിന്റെ പിഴവായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

പ്രതിഷേധാർഹം: കെയുഡബ്ല്യുജെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡൽഹി കലാപം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഏഷ്യാനെറ്റ്, മീഡിയ വൺ ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവയ്പിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിൽ കെയുഡബ്ല്യുജെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. ഈ നടപടി അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണം. കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെ ഇന്നു സംസ്ഥാനത്തു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. റജിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ.എസ്. സുഭാഷും അറിയിച്ചു.‌

∙ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണം നിർത്തലാക്കിയ നടപടി ജനാധിപത്യസ്നേഹികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പുറംലോകത്തെത്തിച്ചതിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയാണിത് – ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

∙ചാനലുകളെ നിരോധിച്ച നടപടി മാധ്യമങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ഹീനതന്ത്രമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. കലാപം നടത്തിയ വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെയോ നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ച പൊലീസിനെതിരെയോ ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാത്തവരാണു മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതു ഫാഷിസ്റ്റ് നടപടിയാണ്.

∙ വിലക്ക് ഫാഷിസത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം പ്രകടമാക്കുന്നതാണെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. നിർഭയവും സ്വതന്ത്രവുമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലൊന്നായ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനം തകർക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമവും ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തണം.

∙ നടപടി അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വെല്ലുന്നതാണെന്നു സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന നടപടികളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. ഇതിനെതിരെ ബഹുജനരോഷം ഉയരണം.

∙ നിരോധന നടപടിയിൽ കേരള ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ പ്രതിഷേധിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ന് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെഎൻഇഎഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.സി. ശിവകുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ഇ. മോഹനൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Asianet News and Media One banned for 48 hours