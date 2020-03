പുതുജീവൻ ആശുപത്രി: രോഗികൾക്ക് നൽകിയ മരുന്നിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു

ചങ്ങനാശേരി ∙ കോട്ടമുറി പുതുജീവൻ സൈക്യാട്രിക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്കു നൽകിയ മരുന്നുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫിസ് അധികൃതർ ശേഖരിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ മരുന്ന് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ശേഖരിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിഐ സാജു വർഗീസ് റിപ്പോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്രത്തിലെ 33 മരണങ്ങൾക്ക് രോഗികൾക്കു നൽകിയ മരുന്നുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിനാണിത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ മരുന്ന് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫയലുകൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ പകർപ്പാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർക്കു നൽകിയത്.

കോട്ടമുറി പുതുജീവൻ സൈക്യാട്രിക് ആശുപത്രി അടച്ചുപൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന കലക്ടറുടെ നിലപാട് നിരാശാജനകമാണെന്ന് ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. സൈക്യാട്രിക് ആശുപത്രിക്ക് അംഗീകാരമില്ലെന്നും തുടർന്ന് നടത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും ‌നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകാത്തതിനു പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സാനിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. മലിനീകരണ നിർമാർജന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതും അന്വേഷിക്കണം. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ കൺവീനർ വിനോദ് മാത്യു, കണ്ണൻ പായിപ്പാട്, വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു.

