പഴവർഗങ്ങളെ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും: മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ

കോട്ടയം ∙ പഴവർഗങ്ങളെ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ. പ്രസ് ക്ലബ് അങ്കണത്തിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ (ഗ്രീൻ പ്രസിന്റെ) ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

റബർ ഉൾപ്പടെയുള്ള തോട്ടങ്ങളിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ പഴവർഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കർഷകർക്ക് ‍സഹായകമാകും. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. റബർ വിലയിടിവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വലിയൊരളവിൽ ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു കോടി ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നട്ടുപിടിപ്പിക്കും.

പരമ്പരാഗത കൃഷികളിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. 20 മെട്രിക് ടൺ പച്ചക്കറികളാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യം. ഇതിൽ 6 മെട്രിക് ടണ്ണാണ് ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 12.50 മെട്രിക് ടണ്ണിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് 1777 ട്രക്കുകളാണ് പച്ചക്കറികളുമായി എത്തുന്നത്. ഇതിൽ അപകടകരമായ തോതിൽ രാസകീടനാശിനികളാണ് ഉള്ളത്. കൃഷി കേരളത്തിന്റെ ട്രൻഡ് ആക്കി മാറ്റണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ജീവനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 20000 പഞ്ചായത്ത് മെംബർമാരുടെ വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കും. പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ, നഗരസഭാധ്യക്ഷ ഡോ. പി.ആർ സോന, സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.എൻ. വാസവൻ, സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി.കെ ശശിധരൻ, എഐടിയുസി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.ബി.ബിനു, കെയുഡബ്ല്യുജെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി.പി. പ്രശാന്ത്, പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾചറൽ ഓഫിസർ സലോമി തോമസ്, കൃഷി വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർ ബോസ് ജോസഫ്, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, അഗ്രികൾചറൽ ക്ലബ് കൺവീനർ സി.എസ്.ദിൽജിത്ത്, പ്രസ്‌ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എസ്.സനിൽകുമാർ, ട്രഷറർ ദിലീപ് പുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: Fruits will be included in plantation says minister sunil kumar