സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രി തങ്ങാം, സുരക്ഷിതമായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നഗരത്തിൽ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു താമസിക്കാൻ അഭയകേന്ദ്രമായി. തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിന്റെ 8–ാം നിലയിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൺ ഡേ ഹോം മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണിത്.

പരീക്ഷ, ചികിത്സ പോലുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു സുരക്ഷിതമായി തങ്ങാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിതെന്നും ക്രമേണ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പും കോർപറേഷനും യോജിച്ചാണു പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

പെൺകുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കൊപ്പമുള്ള 12 വയസ്സ് വരെയുളള ആൺകുട്ടികൾക്കും ഹോമിൽ പരമാവധി 3 ദിവസം വരെ തങ്ങാം. 6 ക്യുബിക്കിളും 25 പേർക്കു താമസിക്കാവുന്ന ഡോർമിറ്ററിയുമാണു സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എസി, ഡ്രസിങ് റൂം, ശുചിമുറികൾ, ശുദ്ധജലം എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഡോർമിറ്ററിക്കു പ്രതിദിനം 150 രൂപയും ക്യുബിക്കിളിന് 250 രൂപയും ഈടാക്കും. പ്രവേശനത്തിന് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഇല്ല.

പ്രവേശന സമയത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതിന്റെ കാരണം ജീവനക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഹാജരാക്കണം. സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള രാത്രികാല അഭയകേന്ദ്രമായ ‘എന്റെ കൂട്’ കേന്ദ്രത്തോടു ചേർന്നാണു വൺ ഡേ ഹോമും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും directorate.wcd@kerala.gov.in എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ഓഫിസ് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 0471- 2346508 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കാം. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളെ അനധികൃതമായി സ്ഥാപനത്തിൽ താമസിപ്പിക്കില്ല.

