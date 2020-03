ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മീഡിയ വൺ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ചട്ടലംഘനമാരോപിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മീഡിയ വൺ എന്നീ ചാനനലുകൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.30 മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ 48 മണിക്കൂർ സംപ്രേഷണ വിലക്ക് വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പിൻവലിച്ചു. എഷ്യാനെറ്റിനെതിരെയുള്ള ഉത്തരവ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30നും മീഡിയ വണ്ണിനെതിരെയുള്ളത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30നുമാണ് പിൻവലിച്ചത്.

വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ടായെങ്കിൽ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പുണെയിൽ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ഉടമ തന്നോടു സംസാരിച്ചശേഷമാണ് സംപ്രേഷണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

ശരിയായ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കാനെന്നോണം ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരാധനാലയങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടിയെന്നും ഒരു വിഭാഗത്തോടു പക്ഷം പിടിച്ചെന്നുമാണ് 2 ചാനലുകളുടെയും സംഘർഷ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രാലയം നേരത്തേ വിലയിരുത്തിയത്. ആർഎസ്എസിനെയും ഡൽഹി പൊലീസിനെയും വിമർശിച്ചെന്നതും മീഡിയ വണ്ണിന്റെ പിഴവായി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിലക്കു വന്നതിനു പിന്നാലെ ചാനൽ മാനേജ്മെന്റ്, മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാടു വിശദീകരിച്ചെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ എഡിറ്റർ എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. മാപ്പു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരത്തെ, മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ മറുപടിയിൽ, വാർത്തകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി പറയുകയും അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചട്ടലംഘനമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിനു വിലയിരുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പു പറയുന്നുവെന്ന് സാമാന്യമര്യാദപ്രകാരം വ്യക്തമാക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു.

നിയമനടപടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിലക്ക് പിൻവലിച്ചതിനാൽ അതു വേണ്ടെന്നുവച്ചെന്നും മീഡിയ വൺ എഡിറ്റർ–ഇൻ–ചീഫ് സി.എൽ. തോമസ് പറഞ്ഞു. ഉത്തരവു വന്നശേഷം മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാലും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനുമാണ് ചാനലുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നു േകന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ക്ഷമ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വിലക്കു പിൻവലിച്ചു. ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുതരം ശിക്ഷ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയ വണ്ണിന്റെയും വിലക്കു പിൻവലിച്ചത്. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മൂല്യത്തിനായി ജയിലിൽ കിടന്നവരാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ. അതേസമയം, രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നു മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

