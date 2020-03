യുടിഎസ് തട്ടിപ്പ്: ഗൗതം രമേഷ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം

പാലക്കാട് ∙ മലയാളികളിൽ നിന്നടക്കം കോടികൾ തട്ടിയ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രേഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് (യുടിഎസ്) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഗൗതം രമേഷിനോടു പത്തിനകം മലപ്പുറം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ കേരള പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകി. കേരളത്തിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി. ഗൗതം രമേഷിന്റെ കോയമ്പത്തൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് അയാൾ വീട്ടിലില്ലെന്നതിനാൽ അമ്മയ്ക്കു നോട്ടിസ് കൈമാറി. ഈ വീട്ടിലെ പരിശോധനയിൽ ചില രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്. പീളമേട്ടിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും കോടതി അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരിശോധന നടത്തിയില്ല.

English Summary: Gautham Ramesh to be interrogated in UTS fraud case