രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും മര്യാദയ്ക്കു പെരുമാറണമെന്ന ഭീഷണിയാണു രണ്ടു മലയാളം ചാനലുകൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ കേന്ദ്രം ഉയർത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

ഇത് അപകടകരമായ പ്രവണതയാണ്. ആർഎസ്എസിനെയും ഡൽഹി പൊലീസിനെയും വിമർശിച്ചു എന്നതാണു വിലക്കിനു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ആർഎസ്എസിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണു നിയമവിരുദ്ധമാവുക? ആർഎസ്എസ് വിശുദ്ധ സംഘടനയാണെന്ന് ഏതു നിയമ പുസ്തകത്തിലാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതു വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ആപത്തുകളുടെ സൂചനയാണ്. നാളെ സകല ദൃശ്യ, ശ്രാവ്യ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളെയും ഗ്രസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇതു പടരും. ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനാധിപത്യപരമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

ഭയപ്പെടുത്തി ചൊൽപ്പടിക്കു നിർത്തുക എന്ന തന്ത്രമാണു പിന്നിൽ. സത്യസന്ധമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നു മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കുകയും യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ മറച്ചു പിടിക്കുകയുമാണു സംഘപരിവാറിന്റെ അജൻഡ. രാജ്യത്ത് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ചുമതലയും മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. രണ്ടും വിലക്കുന്നതു ജനാധിപത്യ നിഷേധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിലക്ക് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റം: ഉമ്മൻചാണ്ടി

കൊല്ലം ∙ രണ്ടു ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റമാണെന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നതിനു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് സർക്കാർ. ഡൽഹിയിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയാറാകാതിരുന്നപ്പോഴാണു മാർഗനിർദേശം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും മാധ്യമ വിലക്കിനെതിരെ രംഗത്തു വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടിവി ചാനൽ വിലക്ക്: മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡൽഹി കലാപ വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മീഡിയ വൺ ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണം തടഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ തലസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തി. ജിപിഒക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ യോഗവും ചേർന്നു. കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.റെജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ നേരിട്ട മാധ്യമ സമൂഹം ഇത്തരം വിലക്കുകൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചാനൽ വിലക്കിനെതിരെ മീഡിയ അക്കാദമി നിയമവഴി തേടുമെന്നു ചെയർമാൻ ആർ.എസ്.ബാബു അറിയിച്ചു. വാർത്തയിലോ സംപ്രേക്ഷണ പരിപാടിയിലോ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അതു പരിശോധിക്കാൻ റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയോ മീഡിയ കൗൺസിലോ വേണം. അത്തരം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാതെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ചു മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണും വായും മൂടിക്കെട്ടുന്നതു മോദി സർക്കാരിന്റെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ നയത്തിനു മാധ്യമങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്‌പ്പെടുത്താനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Undeclared emergency in the country says chief minister