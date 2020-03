ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽകരിക്കാൻ നടപടിയില്ല

പത്തനംതിട്ട∙ കോവിഡ് 19 ജില്ലയിൽ വലിയ ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കെ, ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോധവൽകരണമോ മുന്നറിയിപ്പുകളോ നൽകാനാവാതെ അധികൃതർ. നിലവിലെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ല. പ്രദേശവാസികളെ രോഗം പകരുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിനിടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുൻകരുതലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ലഘുലേഖയെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കഴിയുന്നുമില്ല.

രോഗം നിയന്ത്രണവിധേയമാകുന്നത് വരെ തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടക്കി അയയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജോലികൾക്ക് തടസ്സം വരുമെന്നതിനാൽ കരാറുകാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടിക്ക് തയാറാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന സംശയത്താൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി, മിക്ക കരാറുകാരും തൊഴിലാളികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമില്ല.

രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതു കാരണം തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അലസമായ ജീവിത രീതികളിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. വാസസ്ഥലങ്ങൾ മിക്കതും വൃത്തിഹീനമാണ്. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അവർക്കറിയില്ല.

ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടിയന്തരമായി ചികിത്സ തേടണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും അറിവൊന്നുമില്ല. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് പത്തനംതിട്ടയെന്നതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. പന്തളം, പത്തനംതിട്ട, ആറന്മുള, കോഴഞ്ചേരി, തിരുവല്ല, അടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളി ക്യാംപുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും.

