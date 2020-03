കേരളത്തിൽ 8 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; മുൻകരുതൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ പുതുതായി 8 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മുൻകരുതൽ ശക്തമാക്കി കേരളം. സ്കൂളുകളും കോളജുകളും 31 വരെ അടച്ചു. 7–ാം ക്ലാസ് വരെ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി. പൊതുപരിപാടികൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.

ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ റാന്നി ഐത്തല സ്വദേശിയുടെ പിതാവ് (93), മാതാവ് (89), മകൾ, മരുമകൻ, ബന്ധുവായ സ്ത്രീ, മകൾ, കൊച്ചിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 3 വയസ്സുകാരന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും എത്തണം

∙ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അധ്യാപക, അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാർ പതിവു പോലെ ഹാജരാകാനാണു നിർദേശം. ഇന്ന് മന്ത്രിസഭ ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യും.

ഓഫിസുകളിൽ പഞ്ചിങ് ഇല്ല; പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ മാറ്റി; പിഎസ്‌സി ഇന്റർവ്യൂ തുടരും

∙ 20 വരെയുള്ള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന, സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ, ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു നേരിട്ടു നിയമന ശുപാർശ നൽകൽ എന്നിവ മാറ്റി. ഇന്നു നടത്താനിരുന്ന വകുപ്പുതല ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 5ലേക്കു മാറ്റി.

∙ ഇന്റർവ്യൂകൾക്കു മാറ്റമില്ല. കോവിഡ് മുൻകരുതൽ കാരണം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് മറ്റൊരു അവസരം നൽകും.

പഞ്ചിങ് നിർത്തി

∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും പിഎസ്‌സിയുടെ എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാർച്ച് 31വരെ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് നിർത്തി. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന.

∙ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ സന്ദർശകർക്കു വിലക്ക്

ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ

∙ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ കലാപരിപാടികൾ, പ്രസാദ ഉൗട്ട് എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച്, ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമായി നടത്താൻ ദേവസ്വം തീരുമാനം. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും വിവാഹം, ചോറൂണ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്നും ദേവസ്വം അഭ്യർഥിച്ചു.

∙ ശബരിമലയിൽ 13ന് ആരംഭിക്കുന്ന മാസപൂജയിൽ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ മാത്രം. ഭക്തർ ദർശനത്തിന് എത്തരുതെന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ്. വഴിപാട്, അപ്പം, അരവണ കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

∙ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം

വിനോദസഞ്ചാരം

∙ സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഈ മാസം 31 വരെ വിലക്ക്.

കുർബാന, ആരാധനകൾ

∙ കുർബാന ഒഴികെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പള്ളികളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രാർഥനായോഗങ്ങൾ, സൺഡേ സ്‌കൂൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കും.

∙ സൺഡേ സ്കൂൾ, ആത്മീയ യോഗങ്ങൾ, കുടുംബ യൂണിറ്റ്, സുവിശേഷ യോഗം എന്നിവ യാക്കോബായ സഭ ഒഴിവാക്കും.

∙ മാർത്തോമ്മാ സഭയിൽ 31 വരെ കുർബാനയില്ല, ആരാധന മാത്രം; വിവാഹത്തിന് പരമാവധി 15 പേർ; സംസ്കാരത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം

മദ്രസ അവധി

∙ സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മതവിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകൾക്കും അൽബിർറ് ഇസ്‌ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളുകൾക്കും അസ്മി സ്കൂളുകൾക്കും അവധി. ഏപ്രിൽ 4, 5, 6 തീയതികളിലെ പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും തുടർന്നുള്ള വാർഷികപ്പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമില്ല.

മൈക്ക് അനുമതി നൽകില്ല

∙ ഉത്സവങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും അടക്കം ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന പരിപാടികൾക്കു മൈക്ക്് സെറ്റ് അനുമതി അടക്കമുള്ളവ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു കലക്ടർമാർക്ക്് നിർദേശം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം.

സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ

∙ ഒന്നു മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകൾ ഈ മാസം 31 വരെ അടച്ചിടും. പരീക്ഷയില്ല. സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ, അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും ബാധകം.

∙ 8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസില്ല. പരീക്ഷയ്ക്കു മാറ്റമില്ല. രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക

മുറിയിൽ പരീക്ഷ.

∙ പ്രഫഷനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോളജുകളും 31 വരെ അടച്ചിടും. പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ല.

∙ ട്യൂഷൻ, സ്പെഷൽ, അവധിക്കാല ക്ലാസുകൾ ഒഴിവാക്കണം.

∙ മദ്രസ, അങ്കണവാടി, ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നിവയും 31 വരെ അടച്ചിടണം. അങ്കണവാടി ഭക്ഷണം വീടുകളിലെത്തിക്കും.

∙ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരീക്ഷയല്ലാതെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും 31വരെ പാടില്ല. അടച്ചിടണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു കലക്ടർമാർ നിരീക്ഷിക്കും.

∙ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ബാധകമല്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എ. റംലാ ബീവി അറിയിച്ചു.

∙ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും മാറ്റും.

∙ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ മുൻകരുതൽ. എല്ലായിടത്തും സാനിറ്റൈസർ.

∙ സിനിമാപ്രദർശനവും കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികളും 31 വരെ നടത്തരുത്.

∙ വിവാഹങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മാത്രം നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥന

∙ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്തണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർഥിച്ചു.

English summary: Eight more Covid 19 cases in Kerala