ആംബുലൻസ് നൽകിയില്ല: കമ്പുകൾ ചേർത്തുകെട്ടി ശവമഞ്ചം ഒരുക്കി; കാൽനടയായി ശ്മശാനത്തിലേക്ക്

കുളത്തൂപ്പുഴ (കൊല്ലം) ∙ കോട്ടയം വൈക്കത്തെ മകളുടെ വീട്ടിൽ മരിച്ച വീട്ടമ്മയുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസോ സ്ട്രെച്ചറോ ലഭിക്കാതെ വീട്ടുകാർ. ഒടുവിൽ പൊലീസ് സഹായത്തോടെ മരക്കമ്പുകൾ ചേർത്തുകെട്ടി മഞ്ചം ഒരുക്കി മൃതദേഹം കാൽനടയായി പൊതുശ്മശാനത്തിൽ എത്തിച്ചു സംസ്കരിച്ചു.



തെന്മ‍ല ഡാം കെഐപി ലേബർ കോളനിയിൽ കറുപ്പസ്വാമിയുടെ ഭാര്യ മല്ലികാമ്മയാണു (55) വൈക്കത്തെ മകളുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി മരിച്ചത്. ശ്വാസംമുട്ടൽ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ രൂക്ഷമായി വൈക്കം ഗവ.താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

രോഗം കൂടിയതോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കു വിട്ടയച്ച മല്ലികാമ്മ വൈക്കം ഗവ.താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12നു തെന്മലയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം അന്ത്യകർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ശ്മശാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ആംബുലൻസും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ സ്ട്രെച്ചറും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പകർച്ചവ്യാധിഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വീട്ടമ്മ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ച കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു സേവനം നിഷേധിച്ചതെന്നാണു പരാതി. തുടർന്നു നാട്ടുകാരും കുളത്തൂപ്പുഴ എസ്ഐ. വി.ജയകുമാറും ചേർന്നു കമ്പുകെട്ടി മഞ്ചം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. മകൾ സിന്ധുവിന്റെ കോട്ടയം വൈക്കത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു മല്ലികാമ്മയുടെ താമസം. മറ്റു മക്കൾ: മണികണ്ഠൻ, സുരേഷ്.

English summary: Ambulance not given to body transportation in Kollam