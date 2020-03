കേരളത്തിൽ 2 പേർക്ക് കൂടി രോഗം

തിരുവനന്തപുരം / മനാമ ∙ ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരളത്തിൽ 2 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദുബായിൽനിന്നു വന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലും ഖത്തറിൽനിന്നു വന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി അവിടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ രോഗബാധിതർ 16 ആയി.



കണ്ണൂർ സ്വദേശി ദുബായിൽനിന്ന് 5നു വൈകിട്ട് 9.30നു സ്പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനത്തിലാണു കോഴിക്കോട്ടെത്തിയത്. തൃശൂർ സ്വദേശി മുൻപു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച റാന്നി സ്വദേശികൾക്കൊപ്പം ഖത്തർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നു വന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്കു പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ്.

ബഹ്റൈനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ 2 മലയാളി നഴ്സുമാരുമുള്ളതായി വിവരമുണ്ട്. കാസർകോട്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ഐസലേഷനിലുള്ള ഇവരുടെ നില തൃപ്തികരം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് ഇന്നലെയും ആശ്വാസ ദിവസം. ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ റാന്നിയിലെ കുടുംബവുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ള 2 പേരുടെ ഫലങ്ങളിലും രോഗബാധയുടെ സൂചനയില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ആരുടെയും ഫലം വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ 4180 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്–ഇവരിൽ 270 പേർ ആശുപത്രികളിലാണ്.

English summary: Two more COVID 19 positive case in Kerala