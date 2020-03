ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ശരാശരി മാർക്ക് നോക്കി ഗ്രേഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വാർഷിക പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഓണം, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കിന്റെ ശരാശരി നോക്കി വിദ്യാർഥികളുടെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനം. എട്ടു വരെ ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർഥികളെ തോൽപിക്കരുതെന്ന ചട്ടം ഇക്കൊല്ലവും പാലിക്കും.

ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കുട്ടിക്കു വാർഷിക പരീക്ഷയെഴുതാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓണം, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകളുടെ മാർക്ക് പരിഗണിക്കുകയാണു നിലവിലെ രീതി. അതേ മാനദണ്ഡമാണ് എല്ലാവർക്കുമായി നടപ്പാക്കുന്നത്. ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിലും അധ്യാപകർ കോളജുകളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഹാജരാകണമെന്ന ഉത്തരവ് ഇന്നിറങ്ങുമെന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English summary: UP school final result will be based on quarterly exam