നാടിനുവേണ്ടി ഈ ക്വാറന്റീൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ വെള്ളനാട് സ്വദേശി സ്വയം ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തു മാതൃകയായി. ഇറ്റലിയിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാവ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണു തിരുവനന്തപുരത്തു വിമാനമിറങ്ങിയത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്വയം ക്വാറന്റീൻ നടപ്പാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച ഇദ്ദേഹം വയോധികനായ പിതാവിനെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്കു മാറ്റി.

ഇടുക്കിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയോടും കുട്ടിയോടും നാട്ടിലേക്കു വരരുതെന്ന് അറിയിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികളെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു യാത്രാവിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണു ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആംബുലൻസ് അയച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയത്.



രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റാരുമായും സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്നു നിർദേശിച്ചു തിരിച്ചയച്ചു. ആംബുലൻസ് ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ യുവാവിന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മടങ്ങേണ്ടിവന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. വീട്ടിൽ മറ്റാരുമായും സമ്പർക്കമില്ലാതെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ബന്ധുക്കൾ ഭക്ഷണം ജനൽ വഴിയാണു നൽകിയിരുന്നത്.

എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രോഗലക്ഷണം അനുഭവപ്പെട്ട ഉടൻ ഇദ്ദേഹം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ച് ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.

