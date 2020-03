കേരളത്തിൽ 3 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു 3 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 19 ആയി. വർക്കലയിൽ എത്തിയ ഇറ്റലിക്കാരനായ വിനോദസഞ്ചാരി, ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും എത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3 പേരും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികളുടെ 85 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റു 17 പേരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

English summary: Three new COVID 19 case in kerala