പൊട്ടിക്കുക കോവിഡ് ചങ്ങല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തട‍യാൻ ആരംഭിച്ച ‘ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ’ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ:

∙ ഹസ്തദാനം പോലെ സ്പർശനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആശംസകൾ ഒഴിവാക്കുക.

∙ മുഖം, മൂക്ക്, കണ്ണുകൾ എന്നിവ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക.

∙ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടണം.

∙ ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.

∙ ഓഫിസുകളിലും ബാങ്കുകളിലും ജീവനക്കാരും ജനങ്ങളും പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കൈകൾ കഴുകാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുക.

∙ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ കിയോസ്‌കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. പ്രധാന ഓഫിസുകളുടെ കവാടത്തോടു ചേർന്നും ഇവ സ്ഥാപിക്കണം.

∙ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ചന്ത തുടങ്ങിയ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകണം.

∙ യുവജന സംഘടനകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

