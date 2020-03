വിദേശികൾ രാജ്യംവിടാൻ ശ്രമിച്ചത് വേഷം മാറി

നെടുമ്പാശേരി ∙ ആലപ്പുഴ മെ‍‍ഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു മുങ്ങിയ വിദേശികളെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയത് സിസിടിവി പരിശോധിച്ച്. കഴിഞ്ഞ 9 നാണ് യുകെ സ്വദേശികളായ ഇവാൻജെലിഡിസ് അലക്സാണ്ടർ, ജോർജ് ഹിലാരി എലിസ് എന്നിവർ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.



വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവർ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്നത്. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെത്തുടർന്നു ഡോക്ടർമാർ ഇവരോടു നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനാവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവർ അവിടെനിന്നു മുങ്ങി രാത്രി എട്ടരയോടെ ടാക്സിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ദോഹ വഴി യുകെയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനുള്ള വിമാനടിക്കറ്റ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവർക്കായി ഈ സമയം വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു പൊലീസ്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ കയറി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയ ശേഷം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണു സിസിടിവി പരിശോധിച്ച സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവർ ഇപ്പോൾ ആലുവ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരെ കൊണ്ടുവിട്ട ടാക്സി ഡ്രൈവർ രാത്രി വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ചികിത്സ തേടി.

English summary: COVID 19; Quarantine foreigners try to escape from kochi