രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ കറങ്ങി നടന്നാൽ 3 വർഷം തടവ്; പിഴശിക്ഷ 10,000 രൂപ വരെ

കൊച്ചി ∙ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചു കോവിഡ് പടരാൻ കാരണക്കാരാവുന്നവർ രോഗം സുഖപ്പെട്ട ശേഷം കടുത്ത നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരും. 3 വർഷം വരെ തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം, കേരള പൊലീസ് ആക്ട്, കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് തുടങ്ങിയവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കാൻ പൊലീസിനു നിർദേശം ലഭിച്ചു.

രോഗപ്പകർച്ച തടയാൻ വീട്ടിലോ ആശുപത്രികളിലോ ഐസലേഷൻ വാർഡിലോ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടവർ പുറത്തു പോകുന്നതു കുറ്റകരമാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു തിരിച്ചുവന്നു 28 ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടവർക്കും രോഗപ്പകർച്ച തടയൽ നിയമം ബാധകമാണ്. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ പുറത്തു ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിന്റെ മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം കേസിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കും.

കുറ്റവും ശിക്ഷയും

∙ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം– വകുപ്പ് 269: പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്ന രോഗപ്പകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാവും വിധം അശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറുക. 6 മാസം തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം.

∙ കേരള പൊലീസ് നിയമം–വകുപ്പ് 118 (ഇ): അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപായമുണ്ടാക്കുന്നതോ പൊതുസുരക്ഷയ്ക്കു വീഴ്ചവരുത്തുന്നതുമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. 3 വർഷം വരെ തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും.

∙ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിയമം– വകുപ്പ് 71, 72, 73: സ്വന്തം സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ബോധപൂർവം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയാവും വിധം പെരുമാറുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു രോഗപ്പകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നതും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നിയമപ്രകാരം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു നീക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്ന വകുപ്പ്– 3 മാസം വരെ തടവും 1000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം.

