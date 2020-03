2 പേർക്ക് കൂടി രോഗം; ഒട്ടേറെ നെഗറ്റീവ്

സംസ്ഥാനത്ത് 2 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നാറിലെത്തിയ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരനും സ്പെയിനിൽ കോൺഫറൻസിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർക്കുമാണു രോഗം. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ ആകെ രോഗികൾ 24 ആയി. 3 പേർക്കു ഭേദമായി; 21 പേർ ചികിത്സയിൽ.



ഇതേസമയം, ഒട്ടേറെ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നത് ആശ്വാസമായി. കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസി യുവാവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും രോഗമില്ല. രണ്ടാം പരിശോധനയുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതോടെ യുവാവിനു രോഗമുക്തി തുടങ്ങി. കോട്ടയം ചെങ്ങളത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ അയൽവാസി മരിച്ചതു കോവിഡ് മൂലമല്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നലെ ലഭിച്ച അഞ്ച് ഫലവും നെഗറ്റീവ്.റാന്നിയിലെ രോഗികളുടെ മരണപ്പെട്ട ബന്ധുവിനും കോവിഡ് ഇല്ലെന്നു പരിശോധനാ ഫലം.

കേരളത്തിൽ 10,944 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്; 10,655 പേർ വീടുകളിലും 289 പേർ ആശുപത്രികളിലും. 2147 സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതിൽ 1514 സാംപിളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ്.

