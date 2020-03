കോവിഡ്: മദ്യശാലകൾ പൂട്ടണമെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് 19 പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവിൽപനശാലകൾ പൂട്ടണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. സാമ്പത്തിക മേഖല തകർന്നതിനാൽ ബാങ്കുകളിലെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കടങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കു മൊറട്ടോറിയം ഏ‍ർപ്പെടുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ

വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കലക്ടർമാർക്കു നിർദേശം നൽകുക, ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകളും സാമൂഹികക്ഷേമ പെൻഷനുകളും കുടിശിക സഹിതം വിതരണം ചെയ്യുക, തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളികൾക്കും കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്കുമുള്ള കുടിശികയും സമൂഹത്തിലെ മറ്റു ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകളും കുടിശിക സഹിതം വിതരണം ചെയ്യുക, 8, 9 ക്ലാസുകളിൽ 20, 27, 30 തീയതികളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുക.

ഇറാനിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘ഇന്ധനങ്ങളുടെ എക്‌സൈസ് തീരുവ കൂട്ടിയത് ക്രൂരം’

∙ രാജ്യാന്തര വിപണയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില ബാരലിനു 33 ഡോളറിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്‌സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടി ക്രൂരമായിപ്പോയെന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി.

എട്ടു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള എക്‌സൈസ് നികുതി ചുമത്തി 39,000 കോടി രൂപ അധികം സമാഹരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷൈലോക്കിനെപ്പോലെയാണ്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില പരിഗണിച്ചാൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു വില മാത്രമെ ഈടാക്കാവൂ. 2011-16 കാലയളവിൽ 4 തവണ ഇന്ധനവില ഉയർപ്പോൾ വർധിപ്പിച്ച വിലയുടെ നികുതി വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുകയാണു യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ചെയ്തത്.

തീരുവ കൂട്ടിയ നടപടി പിൻവലിക്കുകയും പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English summary: Oommen Chandy demand to close liquor shop

