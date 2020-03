അടിപൊളി വിദേശയാത്ര; പിന്നെ സ്വയംതടവറ മാതൃകയാക്കാം ഈ മുത്തശ്ശിക്കഥ

കൊച്ചി ∙ ലീലക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കും രത്നമ്മയ്ക്കും വിജയലക്ഷ്മിക്കും ‘മുത്തശ്ശിക്കഥ’ പറഞ്ഞു സമയം കളയാനൊരു കൊറോണക്കാലം. ബാലിയിൽനിന്നു നെടുമ്പാശേരിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു പോകാതെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ഇവർ സ്വയം സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു രണ്ടാഴ്ച.



എറണാകുളം കണയന്നൂർ അമ്പാടിയിൽ കെ. ലീലക്കുട്ടിയമ്മ (84), ചേർത്തല മരുതോർവട്ടം ശ്രീമംഗലം വീട്ടിൽ പി. രത്നമ്മ (76), ചേർത്തല നടുവത്ത്നഗർ പറമ്പത്തേഴത്ത് വീട്ടിൽ എസ്. വിജയലക്ഷ്മി (71) എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം കാക്കാൻ 12ന് അർധരാത്രി മുതൽ വേറിട്ടു താമസിക്കുന്നത്. 26ന് നിരീക്ഷണം അവസാനിക്കും.

ഇവരുൾപ്പെട്ട 38 അംഗ സംഘം ഈ മാസം 8ന് നെടുമ്പാശേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു 12നു തിരിച്ചെത്തി. വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സ്വയം സമ്പർക്ക വിലക്കിനു തീരുമാനിച്ചു. ലീലക്കുട്ടിയമ്മയുടെ മകന്റെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിലാണിപ്പോൾ മൂവരും. പാലും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും മകൾ രമ ഗേറ്റിനടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും മൂവരും ഒരുമിച്ചാണ്.

എളമക്കര ഗവ. സ്കൂളിൽനിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപികയാണ് ലീലക്കുട്ടിയമ്മ. സഹോദരൻ വിനയചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയാണ് രത്നമ്മ. റിട്ട. നഴ്സായ രത്നമ്മ സർക്കാർ അവാർഡ് ജേതാവുമാണ്. അടുത്ത ബന്ധുവായ വിജയലക്ഷ്മിക്കു ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതാണ്. നടുവേദനയ്ക്ക് 3 മാസത്തെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാണ് രത്നമ്മ ബാലിക്കു പോയത്.

