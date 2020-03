കേരളത്തിൽ 3 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ 3 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഉംറ കഴിഞ്ഞെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ 2 സ്ത്രീകൾക്കും ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശിക്കുമാണ് രോഗം. വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇവരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തു രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്നവർ 24 ആയി.



എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ഈ മാസം 9ന് രാവിലെ 7.30ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ (എഐ960) വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം സ്വദേശിനി (60 വയസ്സ്), 12ന് രാവിലെ 7.30ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ (എഐ964) അരീക്കോട് ചെമ്രക്കാട്ടൂർ സ്വദേശിനി (60 വയസ്സ്) എന്നിവർക്കാണ് രോഗം. ഈ വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിയവർ കൺട്രോൾ സെല്ലുമായി (0483-2737858, 2737857) ബന്ധപ്പെടണം.

കാസർകോട് സ്വദേശി 14ന് രാവിലെ മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴിയാണെത്തിയത്.

∙ കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ, സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ല.

∙ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഹൗസ് സർജൻ, പിജി വിദ്യാർഥികൾ ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് അവധി.

∙ വിവാഹങ്ങൾക്കു 100 പേരിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കരുത്.

∙ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവരിൽ രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലാക്കും. അല്ലാത്തവരെ പൊലീസ് മേൽനോട്ടത്തിൽ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഐസലേഷനിലാക്കണം. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ അറിയിക്കണം.

