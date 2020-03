ബസിലെ സീറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ കൊറോണയെന്നു കള്ളം; യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പരിശോധന

താമരശ്ശേരി∙ സീറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതിനായി അടുത്തിരിക്കാൻ വന്ന ആളിനോട് കൊറോണയാണെന്നു പറഞ്ഞ യുവാവിനെ മറ്റു യാത്രക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു പരിശോധന നടത്തി. ഇയാൾ കൊറോണ ബാധിതനല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയ ശേഷമാണ് ബസ് യാത്ര തുടർന്നത്. . ഇന്നലെ രാവിലെ 6.30ന് താമരശ്ശേരിയിലാണ് സംഭവം.



കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് മൈസൂരുവിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ മൈസൂരു സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് അടുത്തിരിക്കാൻ വന്ന യാത്രക്കാരനോട് കൊറോണ എന്നു പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ആശങ്കയിലായ യാത്രക്കാരൻ പ്രശ്നം കണ്ടക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി. യാത്രക്കാരുടെ പരിഭ്രാന്തി കണ്ട് കണ്ടക്ടർ താമരശ്ശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുൻപിൽ ബസ് നിർത്തി വിവരം അറിയിച്ചു.

പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ യാത്രക്കാരനെ ബസിൽ നിന്നിറിക്കി താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കി. പരിശോധനയിൽ കൊറോണ ലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷമാണ് ബസ് വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടത്. സംഭവം പുലിവാലായതോടെ, കൊറോണ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനെപ്പറ്റിയാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും തന്റെ ഭാഷ അടുത്തിരിക്കാൻ വന്നയാൾക്കു മനസ്സിലാവാത്തതിനാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണന്നും മൈസൂരു സ്വദേശി പറഞ്ഞു.

English summary : Bus passenger says he is COVID 19 positive in Thamarassery