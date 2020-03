വിദേശസഞ്ചാരിക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്ക്; സഹായമെത്തിക്കാൻ വൈകി

ഓയൂർ(കൊല്ലം)∙ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരിക്കു സഹായമെത്തിക്കാനായതു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനു ശേഷം. കോവിഡ് 19 രോഗഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദേശപൗരനെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ആംബുലൻസ് എത്തിച്ച് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.



പൂയപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനു സമീപം വേങ്കോടാണ് യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശി ട്രോൻ നിക്കോളോസ് (40) സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് കാറിന്റെ പിൻവശത്തിടിച്ച് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടിനായിരുന്നു അപകടം. വർക്കല തിരുവമ്പാടി റോഡിലെ ദി വില്ലേജ് റിസോർട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നതിന് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ പുലർച്ചെ 3.30നു വർക്കലയിൽ നിന്നു ബൈക്കിൽ യാത്ര തിരിച്ചതായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ കാലിലൂടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകിയെങ്കിലും ചുറ്റും കൂടിയവർ നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ബാഗിൽ കരുതിയിരുന്ന പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കിറ്റിൽ നിന്ന് മരുന്ന് മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയ ശേഷം സഹായ അഭ്യർഥനയോടെ അദ്ദേഹം ചുറ്റും കൂടിയവരെ നോക്കു‌മ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

പൂയപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആംബുലൻസിനെ പൊലീസ് വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും വന്നില്ല. തുടർന്ന് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും 108 ആംബുലൻസിലും വിളിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് എസ്.ഐ രാജേഷ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡിഎംഒയെ വിവരം അറിയിച്ചതനുസരിച്ചു ആംബുലൻസ് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ആംബുലൻസ് ട്രാക്ക് ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് അമീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് 19ന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താതെ വന്നതോടെ ജില്ലാ ആശുപത്രി ആംബുലൻസിൽ തന്നെ വർക്കല റിസോർട്ടിൽ എത്തിച്ചു നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.

