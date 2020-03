വരച്ചും ചിരിച്ചും 4 വയസ്സുകാരിയുടെ ഏകാന്തവാസം

കോട്ടയം ∙ ഒരു പാളി ജനാലക്കാഴ്ചയി‍ൽ പുറംലോകം ഒതുങ്ങുന്ന ഏഴടി വലിപ്പമുള്ള മുറിയിലിരുന്ന് അവൾ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിലെ മാങ്ങയ്ക്കു മഞ്ഞച്ചായം തേച്ചു. അതോടെ അതു മാമ്പഴമായി! പിന്നെ പപ്പയോടു ചോദിച്ചു: എനിക്ക് പനിയില്ലല്ലോ, എന്നെ ‘ഡാഡി അപ്പച്ചന്റെ’ അടുത്തു കൊണ്ടാക്കാമോ? ചെങ്ങളത്തെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ മാമ്പഴം കിട്ടുമെന്ന് ഈ കുസൃതിക്കുരുന്നിനറിയാം.

കോവിഡ്19 ബാധിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയുന്ന ചെങ്ങളം സ്വദേശിയുടെ 4 വയസ്സുള്ള മകളാണു രോഗമില്ലെങ്കിലും 10 ദിവസമായി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നത്. ചെങ്ങളത്തെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഓടിക്കളിച്ച കുട്ടിക്ക് ഏഴടി വലുപ്പമുള്ള മുറിയിലെ വാസം തടവു പോലെയായി. മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട്, പക്ഷേ ടിവിയോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല. കളി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ജനലിന് അരികെപ്പോയി ഇരിക്കും. പുറത്ത് വണ്ടികൾ ഓടുന്നതു കാണാം. മടുപ്പു മാറ്റാൻ ഡോക്ടർമാർ കുട്ടിക്ക് ചായപ്പെൻസിലുകളും കളറിങ് ബുക്കുകളും വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇതേ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. പരസ്പരം കാണാൻ സൗകര്യമില്ല.

രോഗമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കുട്ടിയെ നിർത്തുന്നതിൽ അപാകതയില്ലെന്നു നോഡൽ ഓഫിസർ ആർ. സജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് രോഗം പകർന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ‘പ്രൈമറി കോൺടാക്ടാ’യ കുട്ടിയെ ഇവിടെനിന്നു മാറ്റി മുതിർന്ന മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പം നിർത്തുന്നതു രോഗം അവരിലേക്കു പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

