പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു

കോട്ടയം ∙ ചങ്ങനാശേരി പായിപ്പാട് പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. ചാലക്കുടി സ്വദേശിയായ ടി.എം.ജോർജ് (62) ആണ് തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ രാവിലെ മരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി അവസാന ആഴ്ച 3 മരണങ്ങൾ പുതുജീവനിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇവർ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഈ മാസം ഒന്നിനാണ് ജോർജിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പുതുജീവന്റെ നാലുകോടിയിലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലാണ് ജോർജ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ എന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ ജില്ലയിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമീപകാലത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി. നെടുംകുന്നം ചേലക്കൊമ്പ് സഞ്ജീവനി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ 5 പേരും കുറിച്ചി ജീവൻ ജ്യോതി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ 3 പേരും ഈ മാസം മരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, തുടർമരണങ്ങൾക്കു കാരണം മരുന്നിന്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന വാദം തള്ളി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും നേരത്തേയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ‍മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരേ ബാച്ച് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഇതു മരണത്തിനു കാരണമായേക്കാം എന്നും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലും മരുന്നിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തള്ളിയാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

പരിശോധിച്ച മരുന്നുകളിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ മരുന്നിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഇതു മരണകാരണം ആകില്ല. ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ വിശദമായി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടർ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ന്യുമോണിയയോ സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെയോ ആണ് രോഗികൾ എല്ലാം മരിച്ചത്. ഇവരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ സംഭവം ഗുരുതരമാണെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കലക്ടർ പി.കെ.സുധീർ ബാബു പറ‍ഞ്ഞു. 3 കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു. ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് കൂടി വരാനുണ്ട്. ഇതു കൂടി പരിശോധിക്കുമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു.

