കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പുതിയ കേസുകളില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളില്ലെന്ന ആശ്വാസത്തിൽ േകരളം. രോഗത്തിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനം തടയാനുള്ള കർശന മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലേക്കു സംസ്ഥാനം കടന്നു.



∙ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (പിഎച്ച്സി) ഇനി വൈകിട്ട് 6 വരെ. അവധിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ളവരെ തിരികെ വിളിക്കും.

∙ 2 ദിവസത്തിനകം എല്ലായിടത്തും മാസ്കുകൾ ലഭ്യമാക്കും.

∙ 3 മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും സംഭരിക്കും. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ നേരിടാനും മരുന്ന് സംഭരിക്കും. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി.

∙ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി വ്യാപകമാക്കും. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതികൾക്കു വേഗം കൂട്ടും. സാമൂഹികസുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ച മറ്റു പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും:

∙ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവരെ അവിടെത്തന്നെ ചികിത്സിക്കണം.

∙ വേണ്ടിവന്നാൽ സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ, വിരമിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും പട്ടിക ജില്ല തോറും തയാറാക്കും.

∙ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ തുറക്കും.

∙ വിവാഹം മാറ്റിവച്ചാൽ അഡ്വാൻസ് തിരികെ നൽകില്ലെന്ന മണ്ഡപം ഉടമകളുടെ നിലപാടു ശരിയല്ല. കലക്ടർമാർ ഇടപെടും.

∙ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിലും (പിഒഎസ്) എടിഎമ്മും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപും ശേഷവും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യമാക്കണം.

∙ കടകൾ ഹോം ഡെലിവറി വ്യാപകമാക്കണം.

∙ സ്കൂൾ, കോളജ് മൂല്യനിർണയ ക്യാംപുകളിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കും.

∙ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കു വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ.

English summary: No new COVID 19 positive case in kerala