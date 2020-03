ബാങ്കിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

പാലാ ∙ എസ്ബിഐ ഭരണങ്ങാനം ശാഖയിൽ ‍നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായി‍. പൂവരണി വിളക്കുമാടം തറപ്പേൽ മനോജിന്റെ ഭാര്യ ആനി ജോസഫാണ് (40) പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മനോജ് ഒളിവിലാണ്.

പോണാട് കുര്യാലപ്പുഴ സിബി(52), മേലുകാവ് പുരയിടത്തിൽ ജയ്സൺ(50), കൊല്ലപ്പിള്ളി സ്വദേശിനി മണിക്കുട്ടി എന്നിവരെ ഡിവൈഎസ്പി ഷാജിമോൻ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ കേസിൽ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായി.

വ്യാജമായി നിർമിച്ച കരമടച്ച രസീതും കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉൾപ്പെടെയുളള രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് എസ്ബിഐ ഭരണങ്ങാനം ശാഖയിൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്. വായ്പയ്ക്കായി നൽകിയിരുന്ന രേഖകളെ സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കിൽ പുതുതായി എത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെത്തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്.

കേസിൽ ഇനിയും ‍പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സമീപത്തെ 2 വില്ലേജ് ഓഫിസുകളുടെ പേരിലുണ്ടാക്കിയ വ്യാജരേഖകളാണ് ബാങ്കിൽ നൽകിയിരുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English summary: One more arrested in bank fraud Pala