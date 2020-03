വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ലോറി നിർത്താതെ പോയി; പിന്തുടർന്ന എഎംവിഐ അതേ ലോറി ഇടിച്ചു മരിച്ചു

ചിറ്റൂർ (പാലക്കാട്) ∙ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിർത്താതെ പോയ ലോറിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ (എഎംവിഐ) അതേ വാഹനം ഇടിച്ചു മരിച്ചു. മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം തെക്കേ അങ്ങാടിക്കു സമീപം കാങ്കപ്പുഴ വിരുത്തുള്ളിയിൽ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ മകൻ വി. അസർ (25) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 7.15നു വടകരപ്പതി ചൊരപ്പാറ പെട്രോൾ പമ്പിനു സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം. ലോറി ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും രാത്രി 10നു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി.



തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു പാറപ്പൊടി കയറ്റി വരികയായിരുന്ന ലോറി വേലന്താവളം ആർടിഒ ചെക്പോസ്റ്റിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കൈകാണിച്ചെങ്കിലും നിർത്താതെ പോയി. ഈ വാഹനത്തെ പിടികൂടാൻ അസർ സ്വന്തം ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നു. ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട ശേഷം ലോറിയുടെ മുന്നിലേക്കു ബൈക്ക് നിർത്തി വാഹനം തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് അപകടം.

ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചതോടെ ലോറിയുടെ അടിയിലേക്കു വീണ അസറിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുൻ ചക്രം കയറിയെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാർ ചേർന്നു സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയ ഡ്രൈവർ പാലക്കാട് എരുത്തേമ്പതി വണ്ണാമട സഞ്ജയ് നഗർ എം. സോമസുന്ദരന്റെ (35) അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ലോറി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മലപ്പുറത്തുനിന്നു 3 മാസം മുൻപാണ് അസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വേലന്താവളം ആർടിഒ ചെക്പോസ്റ്റിലെത്തിയത്.

കല്ലേക്കാട് എആർ ക്യാംപിലെ മോട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണു(എംടിഎസ്ഐ) പിതാവ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മാതാവ്: റംല.

English summary: AMVI died in an accident during vehicle checking