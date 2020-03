എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ മാറ്റണമെന്ന യുജിസി നിർദേശം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കേണ്ടെന്നു സർക്കാർ തീരുമാനം. എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമില്ല. 8, 9 ക്ലാസ് വാർഷിക പരീക്ഷയും നടക്കും.



മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളുടെ ആറാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകളിൽ പൂർത്തിയായി. എംജിയിൽ 16നു തുടങ്ങി. കേരളയിൽ 23ന് ആണ്. 2 സർവകലാശാലകളിലെ മാത്രം ഫലം വൈകിയാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം പാലിച്ചാകും പരീക്ഷകൾ. കാർഷിക സർവകലാശാല, വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാർച്ച് 31 വരെ പരീക്ഷയില്ല.

‘സർവകലാശാല, സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾ മാറ്റില്ല. രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണു പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഏതാനും പരീക്ഷകളേ ഇനി നടക്കാനുള്ളൂ.’

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

English summary: No changes in SSLC plus Two Exam