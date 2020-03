കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ 20,000 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 20,000 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനങ്ങളിലേക്കു പണം എത്തിച്ചു വിപണിയുടെ വീഴ്ച പരിഹരിക്കാനാണു ശ്രമം. വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ കൊടുക്കാനുള്ള കുടിശിക ഏപ്രിലിൽ കൈമാറും. ഇതിന് 14,000 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.



∙ കുടുംബശ്രീ വഴി 2 മാസങ്ങളിലായി 2,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ.

∙ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ 1000 കോടി രൂപ വീതം.

∙ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഈ മാസം നൽകും. 2 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ഒരുമിച്ചു നൽകുന്നതിന് 1,320 കോടി അനുവദിക്കും.

∙ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത ബിപിഎൽ, അന്ത്യോദയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ വീതം.

∙ എപിഎൽ, ബിപിഎൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷ്യധാന്യം. ബിപിഎൽ, അന്ത്യോദയ വിഭാഗങ്ങൾക്കു പുറമേ ഉള്ളവർക്ക് 10 കിലോ അരിയാണു നൽകുന്നത്. ഇതിനായി 100 കോടി രൂപ.

∙ 20 രൂപയ്ക്കു ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ 1000 ഭക്ഷണശാലകൾ അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കും. ഇതിന് 50 കോടി രൂപ.

∙ ആരോഗ്യ പാക്കേജിന് 500 കോടി രൂപ.

∙ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ചാർജിൽ ഇളവു നൽകും. ബസുകളിൽ സ്റ്റേജ് കാരിയറിനും കോൺട്രാക്ട് കാരിയറിനും 3 മാസം നൽകേണ്ട നികുതിയിൽ ഇളവ്. സ്റ്റേജ് കാരിയറുകൾക്ക് ഏപ്രിലിലെ നികുതിയിലാണ് ഇളവ്.

വെള്ളം – വൈദ്യുതി ബിൽ: 30 ദിവസത്തെ സാവകാശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൈദ്യുതിബില്ലും വെള്ളക്കരവും അടയ്ക്കാൻ 30 ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം.

∙ ഗാർഹിക, വാണിജ്യ, ലോ ടെൻഷൻ, ഹൈടെൻഷൻ, എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഈ മാസം 31 വരെ അടയ്ക്കേണ്ട ബില്ലുകൾക്കാണു സാവകാശം ലഭിക്കുകയെന്നു കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ എൻ.എസ്.പിള്ള. ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി മുതൽ 30 ദിവസം വരെയാണു സാവകാശം. പലിശയോ പിഴയോ ഈടാക്കില്ല.

∙ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഇന്നലെ മുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട ബില്ലുകൾക്കാണു സാവകാശം അനുവദിക്കുക. പിഴ ഈടാക്കില്ല. മീറ്റർ റീഡിങ് പരിശോധന 31 വരെ നിർത്തി.

English summary: Twenty thousand crore financial package to tackle COVID 19 in Kerala