കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനം: അടുത്ത 3–4 ദിവസങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനം തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ അടുത്ത 3–4 ദിവസങ്ങൾ അതീവ നിർണായകമെന്നു പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ 28 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അടച്ചിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.



കോവിഡ് ബാധിച്ചവരും രോഗസാധ്യതയുള്ളവരും മലബാർ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി അധികൃതരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചു നടക്കുന്നതായി സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല ജില്ലകളിലും സമാന സ്ഥിതിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരക്കാരെ വീടിനുള്ളിൽ തളച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണെന്നും സംസ്ഥാനം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണു മാർഗമെന്നും വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയി‍ൽ കൂടിയ അവലോകന യോഗം വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ 10 ജില്ലകൾ അടച്ചു പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം വൈകിക്കരുതെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ബാറുകൾ അടച്ചത്

സമൂഹവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണു ബാറുകൾ അടച്ചത്. മദ്യശാലകൾ അടയ്ക്കണമെന്നു കെസിബിസി ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഈ തീരുമാനത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. ബവ്കോ വിൽപന ശാലകൾ അടയ്ക്കുന്നതു സർക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ക്യൂ കോംപ്ലക്സ് ഉൾപ്പെടെ തയാറാക്കിക്കൊണ്ടു കാസർകോട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം.

ലോട്ടറി വിൽപന നിർത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണിത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം പല അവലോകന യോഗങ്ങളും നടന്നു. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെയാണ് ഇന്നലത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കണക്കുമായി മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണാനെത്തിയത്. അതോടെ സംഗതിയുടെ ഗൗരവം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നു സമ്പൂർണ അടച്ചു പൂട്ടലിലേക്കു നീങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ലെന്നും പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 28 പേരിൽ 25 പേരും വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവരാണെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ സൂചന?

കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധന സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നു രാവിലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച 15 പേർക്കു രോഗമുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ ഇന്നലെ അത് ഇരട്ടിയോളമായി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതു തടയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വ്യാപിക്കും.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ടു വ്യാപനം തടയാനുള്ള നടപടികളാണു മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്തത്. മുഴുവൻ ജില്ലകളും അടച്ചിട്ടു പൂ‍ർണമായി സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഭൂരിപക്ഷം മന്ത്രിമാരും എതിർത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത പ്രശ്നമാകുമെന്നും സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും ബുദ്ധിമുട്ടുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഥിതി ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കാസർകോട് ജില്ല പൂർണമായി സ്തംഭിപ്പിക്കാനും മറ്റു 3 ജില്ലകൾ ഭാഗികമായി അടച്ചു പൂട്ടാനുമാണു മന്ത്രിസഭ രാവിലെ തീരുമാനിച്ചത്.

English summary: COVID 19: Kerala in the verge of community spread