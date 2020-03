ശ്രീചിത്രയിൽ പുതുതായി രോഗബാധിതരില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി രോഗബാധിതരില്ല. രോഗബാധിതനായ ഡോക്ടറുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപഴകിയ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെ 120 പേരാണു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള 25 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ പരിശോധന നടത്തിയത്. ആർക്കും രോഗബാധയില്ല.

276 ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 276 ഡോക്ടർമാരെ പിഎസ്‌സി വഴി അടിയന്തരമായി നിയമിക്കുമെന്നു മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു. പിഎസ്‌സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നാണു നിയമനം. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നിയമിക്കുക. ഇതുപോലെ മറ്റു പാരമെഡിക്കൽ വിഭാഗക്കാരെയും അടിയന്തരമായി നിയമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡിനെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തുന്നത്. പോസിറ്റീവ് കേസുകളുള്ളവർക്കു പുറമേ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്കു രോഗലക്ഷണമോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐസലേഷൻ മുറികളിൽ മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതു മുന്നിൽ കണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

ഇവയിലെല്ലാം കൂടി 6,000 ഐസലേഷൻ കിടക്കകൾ തയാറാക്കിയിരുന്നു.ഇതുകൂടാതെ 21,866 പേരെ ഒരേസമയം താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണു കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നത്.

