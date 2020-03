തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ 9 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാലക്കാട്–2, എറണാകുളം–3, പത്തനംതിട്ട–2, ഇടുക്കി–1, കോഴിക്കോട്–1 എന്നിങ്ങനെയാണിത്. കോഴിക്കോട്ട് ചൊവ്വ അർധരാത്രി സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗി ഉൾപ്പെടെയാണിത്. 3 പേർ ദുബായിൽ നിന്നു നേരിട്ടും ഒരാൾ ബ്രസീലിൽനിന്നു ദുബായ് വഴിയും എത്തിയവരാണ്. ഒരാൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വന്നു. 3 പേർ വിദേശത്തുനിന്നു വന്നവരുമായി ഇടപഴകി കേരളത്തിൽ വച്ചു രോഗബാധിരായവരാണ്.



ഇതിനകം കേരളത്തിൽ 118 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരിൽ 112 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. 12 പേർ രോഗ മുക്തരായെങ്കിലും 6 പേരാണ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. ഇതിനിടെ, യുഎസിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ എറണാകുളം സ്വദേശിക്ക് (38 വയസ്സ്) മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആശ്വാസം: 12 പേർ രോഗമുക്തർ

കേരളത്തിൽ രോഗബാധിതരായ 118 പേരിൽ 12 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇതിൽ 6 പേർ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇറ്റലിക്കാരനും തൃശൂരിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ തൃശൂർ സ്വദേശിയുമാണ് പുതുതായി ആശുപത്രി വിട്ടത്. വുഹാനിൽ നിന്നു വന്ന 3 പേരെ ആദ്യഘട്ടത്തിലും കണ്ണൂർ സ്വദേശിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു.

നേരത്തേ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കളമശേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് വിനോദസഞ്ചാരിയുടെ പുതിയ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ്. എച്ച്ഐവി ചികിത്സയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന റിത്തൊനവിർ, ലോപിനവിർ എന്നീ മരുന്നുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിവസം നൽകി. ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയുടെ മകളും മരുമകനും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി. കോട്ടയം ചെങ്ങളം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിയുകയാണ്.

