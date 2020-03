മദ്യം ലഭിച്ചില്ല; രണ്ടു പേർ ജീവനൊടുക്കി

കൊച്ചി കരിമുകളിലും തൃശൂർ കേച്ചേരിയിലും രണ്ടു പേരെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ‌ കണ്ടെത്തി. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണു ജീവനൊടുക്കിയതെന്നു സംശയിക്കുന്നു.കരിമുകൾ പെരിങ്ങാല ചായ്ക്കര മുരളി (44) , തൂവാന്നൂർ സ്വദേശി സനോജ് ( 37) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മുരളി രണ്ടു ദിവസമായി മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മദ്യം അന്വേഷിച്ച് ഇന്നലെ 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പുത്തൻകുരിശ് ബവ്കോയിലേക്ക് നടന്നു പോയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 7.30ന് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു. മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

തൂവാന്നൂർ സ്വദേശി സനോജ് മദ്യം ലഭിക്കാത്തതുമൂലം 2 ദിവസമായി അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. ജോലിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ 3 തവണയെങ്കിലും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതു മൂലമുണ്ടായ മാനസികപ്രശ്നമാണു മരണകാരണമെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസും അറിയിച്ചു. പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയാണ ്. അവിവാഹിതനാണ്.

English summary: Kerala lockdown; Two deaths due to unavailability of alcohol