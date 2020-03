വഴിയടച്ചു; യുവതിക്ക് ആംബുലൻസിൽ സുഖപ്രസവം, പ്രസവമെടുത്തത് ഭർത്താവ്

കാസർകോട്∙ ലോക് ഡൗണിനെ തുടർന്നു കർണാടക പൊലീസ് അതിർത്തി അടച്ചതോടെ ആശുപത്രിയിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന യുവതി ആംബുലൻസിൽ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവം എടുത്തത് ഭർത്താവും. മ‍ഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂർ തുമ്മിനാട് പദവിലെ വാടക വീട്ടിൽ താമസക്കാരനായ ദിൻനാന്ദ് സാഹയുടെ ഭാര്യ ഗുരിയ ദേവി (34) ആണ് ആംബുലൻസിൽ പെൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്.



മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളിയാണ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ്. മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇതുവരെ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നത്. പ്രസവത്തിനായി 26നു മംഗളൂരുവിലേക്കു ആംബുലൻസിൽ തലപ്പാടി അതിർത്തി വരെ എത്തിയെങ്കിലും വാഹനം കർണാടക പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ മടങ്ങി. ഇന്നലെ രാവിലെ 10.45നു യുവതിക്ക് പ്രസവവേദന ആരംഭിച്ചതോടെ ആംബുലൻസിന്റെ സേവനം തേടുകയായിരുന്നു.

ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരായ മുസ്തഫയും അസ്‍ലാം കുഞ്ചത്തൂരും യുവതിയെയും ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് മംഗളൂരു ആശുപത്രിയിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ കർണാടക പൊലീസ് തടഞ്ഞു. പ്രസവവേദനായൽ പുളയുന്ന യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ടും ഭർത്താവ് കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും കർണാടക പൊലീസിന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും അതിർത്തി കടത്തേണ്ടയെന്നും അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗിയെ പോലും എത്തിക്കേണ്ടതില്ലയെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിലപാടെന്നു കർണാടക പൊലീസ് മറുപടി നൽകിയതായി ഇവർ പറയുന്നു.

തുടർന്നു കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെ മൊഗ്രാലിൽ വച്ചു പ്രസവ വേദന ശക്തമായതോടെ വാഹനം നിർത്തി ആംബുലൻസ് പ്രസവമുറിയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു. അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും പിന്നീട് കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ചെങ്കളയിലെ ഇ.കെ.നായനാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

English summary: Lock down; woman gives birth in ambulance