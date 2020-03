നിരീക്ഷണത്തിൽ 1.10 ലക്ഷം പേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 1,10,229 പേർ. ഇതിൽ 1,09,683 പേർ വീടുകളിലും 616 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. രോഗലക്ഷണമുള്ള 5679 പേരുടെ സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ 4448 എണ്ണം നെഗറ്റീവാണ്.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ മാസം 18ന് ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രാക്കുളം സ്വദേശിക്കാണ് (47 വയസ്സ്). എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇദ്ദേഹം കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കൊല്ലത്തെത്തി ഓട്ടോയിൽ പ്രാക്കുളത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്കു പോയി. 3 മുതിർന്നവരും 2 കുട്ടികളും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.



ദുബായിൽ 8 മലയാളികളോടൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം വീണു പരുക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണു നാട്ടിലേക്കു വന്നത്. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നതിനാൽ അധികൃതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും യാത്ര ചെയ്തതായി വിവരമുണ്ട്. വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ വന്നുപോയതായും പറയുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്കു നാദാപുരം ചെക്യാട് സ്വദേശിക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ മാസം 22ന് ദുബായിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലിറങ്ങി കാർ മാർഗം വീട്ടിലെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. 23 ന് ആംബുലൻസിൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. തുടർന്ന് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

