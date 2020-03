കർണാടക റോഡുകൾ അടച്ചതിന് പരിഹാരമായില്ല

കേരളത്തിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ കർണാടക മണ്ണിട്ടു തടഞ്ഞതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ടിട്ടും പരിഹാരമായില്ല. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള പാതയിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാക്കൂട്ടത്തു നിന്ന് കുടകിലേക്കും വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് കുട്ടയിലേക്കുമുള്ള പാതകളിലുമാണ് കർണാടക വഴി അടച്ചത്. റോഡ് അടച്ചില്ലെങ്കിലും മുത്തങ്ങ വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം ഇന്നലെയും കർണാടക തടസ്സപ്പെടുത്തി.



കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തലപ്പാടി വഴിയുള്ള ദേശീയ പാത വഴി മാത്രമാണു ചുരുക്കം ലോറികളിൽ പച്ചക്കറിയും പാചകവാതകവും കടത്തിവിടുന്നത്. അതിർത്തിയിലെ പതിനഞ്ചോളം ചെറുപാതകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

മാക്കൂട്ടം – കൂട്ടുപുഴ അതിർത്തിയിൽ മണ്ണിട്ടു റോഡ് തടഞ്ഞ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മടിക്കേരിയിൽ കുടക് കലക്ടർ ആനീസ് കൺമണി ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കുടകിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരാറില്ലെന്നും അതു മൈസൂരുവിൽ നിന്നാണെന്നുമാണ് നിലപാട്.

ഇതേസമയം, തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പാലക്കാട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി. മലപ്പുറത്തെ വഴിക്കടവു ചെക്പോസ്റ്റിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ചരക്കുലോറികൾ പൂർണമായി അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇതിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്. മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇന്നു രാവിലെ 9ന് നടുപ്പുണ്ണിയിൽ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമളി അതിർത്തി ചെക് പോസ്റ്റിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുനീക്കം സുഗമമായി നടന്നു. ദിവസവും രാവിലെ പച്ചക്കറി, അവശ്യസാധന വണ്ടികൾ തടസ്സമില്ലാതെ അതിർത്തി കടന്ന് എത്തുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ അതിർത്തിയിൽ മണ്ണിട്ടു വഴിയടച്ച സംഭവത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയെ തുടർച്ചയായി ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ചർച്ചയിൽ മണ്ണു നീക്കംചെയ്യാമെന്നു നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു വിളിച്ചത്.

ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ പോലെ അത്യാവശ്യ രോഗികളെ ആംബുലൻസിൽ മംഗളൂരുവിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനാകുമോ എന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡയോട് ആരാ​ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിയിലെ മണ്ണു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പെട്ടെന്നു നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഗൗഡ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary: Lock down; Karnataka not ready to open roads to Kerala