എല്ലാവർക്കും 1000 രൂപയുടെ കിറ്റ് വിതരണം ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്‌ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നോക്കാതെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 1000 രൂപയുടെ കിറ്റ് വിതരണം ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കും. സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ആരംഭിക്കും.

17 ഇനം സാധനങ്ങളുള്ള കിറ്റ് റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യും. കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ ആശങ്ക ഉണ്ടായാൽ വൊളന്റിയർമാർ മുഖേന വീടുകളിൽ കിറ്റ് എത്തിക്കും. എല്ലാവർക്കും 15 കിലോഗ്രാം അരി നൽകുന്നതിനാൽ കിറ്റിൽ അരി ഉണ്ടാകില്ല.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട (മഞ്ഞ കാർഡ്) 5 ലക്ഷം പേർക്കാണു നൽകുന്നത്. പിന്നാലെ മു‍ൻഗണനാവിഭാഗത്തിലുള്ള (പിങ്ക് കാർഡ്) 31 ലക്ഷം പേർക്ക് കിറ്റ് നൽകും. അതിനുശേഷം മുൻഗണനേതര വിഭാഗം–സബ്സിഡി (നീല കാർഡ്), മുൻഗണനേതര വിഭാഗം (വെള്ള കാർഡ്) എന്നീ ക്രമത്തിൽ നൽകും.

വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും മുൻഗണന നൽകും. കിറ്റ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അറിയിക്കാൻ എസ്എംഎസ് സം‌വിധാനമുണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്ത് 87.14 ലക്ഷം കാർഡ് ഉടമകളാണുള്ളത്. ഇതിനുപുറമേ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും കിറ്റ് നൽകുന്നത് ആലോചനയിലാണ്.

English summary: Lock down; Kerala Govt distributes kit for all family