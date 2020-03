മകന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞുവീണ അമ്മയും മരിച്ചു

ചെങ്ങന്നൂർ ∙ കുവൈത്തിൽ മകൻ മരിച്ചതറിഞ്ഞു കുഴഞ്ഞുവീണ അമ്മയും മരിച്ചു. കൊല്ലകടവ് കടയിക്കാട് കിഴക്കേവട്ടുകുളം കെ.എം.സിറിയക്കിന്റെ ഭാര്യ ഏലിയാമ്മയും (കു‍ഞ്ഞുമോൾ–60) മകൻ രഞ്ജുവുമാണു (38) മരിച്ചത്.



കുവൈത്തിലെ അദാൻ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായിരുന്ന രഞ്ജു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണു മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് താമസസ്ഥലത്തെത്തിയ രഞ്ജു ഇന്നലെ അവധിയായതിനാൽ ജോലിക്കു പോയിരുന്നില്ല.

ഇതേ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സായ രഞ്ജുവിന്റെ ഭാര്യ ജീന ജോലിക്കു പോയശേഷം പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും രഞ്ജു ഫോൺ എടുത്തില്ല. തുടർന്ന് അയൽക്കാരെ വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. അവർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവശനിലയിൽ കണ്ടത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് രഞ്ജുവിന്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ അമ്മ ഏലിയാമ്മ (കു‍ഞ്ഞുമോൾ–60) കുഴഞ്ഞുവീണത്. ആലക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതമാണു മരണകാരണമെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം ഇടപ്പോണിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. രഞ്ജുവിന്റെ മകൾ: ഇവാൻജെലിൻ എൽസ. സിനുവാണ് ഏലിയാമ്മയുടെ മകൾ. മരുമകൻ: ജിമ്മി തങ്കച്ചൻ (അബുദാബി).

