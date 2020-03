നിർമാണത്തൊഴിലാളി മരിച്ചനിലയിൽ; മദ്യാസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു പൊലീസ്

ചേർപ്പ് (തൃശൂർ) ∙ കാണാതായ നിർമാണത്തൊഴിലാളി വെങ്ങിണിശേരി കപ്പക്കാട് കുന്നംകട വീട്ടിൽ ഷൈബുവിനെ (47) തോട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാണാതായെന്നു പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവരാണ് ആറാട്ടുകടവ് ബണ്ട് ചാലിലെ വെള്ളത്തിൽ ഷൈബു മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിന്നാൽ ഇയാൾ ദിവസങ്ങളായി അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും ചികിത്സിച്ചിരുന്നെന്നും എസ്ഐ എസ്.ആർ. സനീഷ് പറഞ്ഞു. സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ: സിജി. മക്കൾ: ജോയൽ, ദിയ.

English summary: Alcohol unavailability; One more death in Thrissur