മദ്യത്തിനു പാസ് : ഒപി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർ പാസ് ലഭിക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി എക്സൈസ് റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസിലോ സർക്കിൾ ഓഫിസിലോ ആണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് എക്സൈസ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാക്കി നിശ്ചിത ഫോമിൽ അപേക്ഷിക്കണം. ഡോക്ടർ നൽകുന്ന രേഖയ്ക്കൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നൽകണം. ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം പാസ് നൽകില്ല. മദ്യവിതരണത്തിനായി ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകൾ തുറക്കില്ല.



അബ്കാരി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ മദ്യം നൽകാമെന്നാണ് ഉത്തരവിലുള്ളത്. ചട്ടമനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്നത് 3 ലീറ്ററാണ്. മദ്യം വാങ്ങുന്നയാൾ ഇതു വിൽപന നടത്തുന്നതടക്കമുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിന് ഉത്തരവിൽ നിർദേശമില്ല. ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകൾ തുറക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിലുണ്ടെങ്കിലും എവിടെനിന്ന് മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ഉത്തരവിലില്ല.

നേരത്തേ സർക്കാർ ഈ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന എതിർത്തിരുന്നു. മരുന്നിനു പകരം മദ്യം പറ്റില്ലെന്നാണ് നിലപാട്. ഡോക്ടർമാരുമായി സർക്കാർ ഇന്നലെ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

English summary: Doctors to allow pass for liquor