ഭവാനിപ്പുഴയിലെ തുരുത്തിൽ ഇക്കുറി ലാവണ്യയ്ക്ക് സുരക്ഷ

അഗളി (പാലക്കാട്) ∙ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തു കരകവിഞ്ഞ ഭവാനിപ്പുഴയിലെ തുരുത്തിൽനിന്ന് ഒരു വടത്തിൽ തൂങ്ങി സുരക്ഷയുടെ മറുകരയിലേക്കു കടന്നതാണു ഗർഭിണിയായ ലാവണ്യ. ആ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗഭീതിയുടെ നഗരം വിട്ടു കാട്ടിലെ തുരുത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ അവൾ വീണ്ടുമെത്തി. ഒപ്പം ഭർത്താവ് മുരുകേശും മകൾ മൈനയും അന്നു വയറ്റിലായിരുന്ന ബസ്‌വന്തും.



8 മാസം മുൻപു പ്രളയകാലത്തു കേരളം മുഴുവൻ തൽസമയം കണ്ടതാണ് അട്ടപ്പാടി പട്ടിമാളം കോണാർത്തുരുത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം. തുരുത്തിനെ ഭവാനിപ്പുഴ വിഴുങ്ങുമെന്ന ഭീതി വർധിച്ചതോടെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും ചേർന്നാണു തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ ലാവണ്യയെയും മുരുകേശിനെയും മകൾ മൈനയെയും മുരുകേശിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനെയും സാഹസികമായി രക്ഷിച്ചത്.

വടത്തിൽ തൂങ്ങി തുരുത്തിലെത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയായി മറുകരയെത്തിച്ചു. അന്നു നാട്ടിലേക്കു പോയ ലാവണ്യ ആറു മാസം മുൻപ് അവിടെ ബസ്‌വന്തിനെ പ്രസവിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ വേനൽ ചൂടു കൂടിയപ്പോൾ ലാവണ്യയും മക്കളും അട്ടപ്പാടിയുടെ തണുപ്പിലേക്കെത്തി.

ചെന്നൈയിൽ ഐടി കമ്പനി ജീവനക്കരനായ മുരുകേശ് കോവിഡ് ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ഓഫിസ് അടച്ചപ്പോൾ നഗരത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുറിയിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിനു മുൻപേ മുരുകേശും അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ പുഴയിലെ തുരുത്തിൽ ‘വർക് ഫ്രം ഹോം.’ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കേരളം ഈ കോവിഡ് കാലവും കടന്നു പോകുമെന്നു ലാവണ്യ.

English summary: COVID 19; Pregnant women in Attappadi who rescued from flood returns