കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ 2 പേർ കൂടി മരിച്ചു

കാസർകോട്∙ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേർ കൂടി കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മരിച്ചു. മ‍ഞ്ചേശ്വരം തുമ്മിനാട്ടെ മഹാബലഷെട്ടിയുടെ ഭാര്യ ബേബി (59), ഹൊസബെട്ടു ഗുഡ്കേരിയിലെ ശേഖർ (50) എന്നിവരാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചത്.

രക്ത സമ്മർദത്തിനു മംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്ന ബേബിയെ മംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. പിന്നീട് കുമ്പളയിലെ സഹകരണാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. മകൻ.ജഗദീഷ്.

ശേഖറിനു രാത്രി അസുഖം കൂടിയതിനാൽ മംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിർത്തി കടന്നുപോകാനാകില്ലെന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ അറിയിച്ചുവെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉപ്പളയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. രോഗി അത്യാസന്ന നിലയിലായതിനാൽ വിദ്ഗധ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിലേക്കു പോകാൻ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചു. രാവിലെ മംഗളൂരുവിലേക്കു പോകാനിരിക്കെയാണു മരണം. ഭാര്യ: സവിത. മകൾ: പ്രാവ്യ.

English summary: Lack of treatment; Two more death in Kasaragod