ഭൂമിയുടെ ന്യായവില 10% കൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമി ന്യായവില 10% വർധിപ്പിച്ച് നികുതി വകുപ്പ് വി‍ജ്ഞാപനമിറക്കി. ലോക്ഡൗൺ കണക്കിലെടുത്തു വിജ്ഞാപനം നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന റജിസ്ട്രേഷൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്റെ ആവശ്യം ധനവകുപ്പ് തള്ളി. വർധന ഏപ്രിൽ 1ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.



2010 ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂമിക്കു ന്യായവില നിശ്ചയിച്ചത്. പലവട്ടം കൂട്ടിയതിനാൽ 2010 ലെ വിലയുടെ 199.65% ആയി ഇപ്പോൾ ആകെ വർധന. കണക്കുകൂട്ടാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഇത് 200% ആക്കി നിശ്ചയിക്കുകയാണെന്നു വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ന്യായവിലയുടെ 10% ആണ് സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടിയും റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു മുൻപ് മുദ്രപത്രം വാങ്ങി ആധാരം എഴുതിത്തയാറാക്കിയവർക്കു ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞു പഴയ നിരക്കിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

English summary: Fair value of land in kerala