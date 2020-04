ചരക്കുനീക്കം: രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഇടപെടണമെന്ന് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം, ന്യൂഡൽഹി ∙ കർണാടകയിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്കു ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഇടപെടണമെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ.



പ്രശ്നം കോടതിയിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കണമെന്നു രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്നിവർ ഗവർണർമാരുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ കൈകൂപ്പി അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാമെന്നു രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും അറിയിച്ചു. പിന്നീടു ഗവർണറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മികച്ച രീതിയിലാണെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിശദീകരിച്ചു. രോഗികളിൽ 80 ശതമാനവും പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവരാണ്. കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ, സന്നദ്ധ സേന തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനവും വിശദീകരിച്ചു.

ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ളവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി അഭ്യർഥിച്ചു. മതപരമായ സമ്മേളനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ മതനേതാക്കളെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ നടപടിയെടുക്കണം. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

