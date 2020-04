40 ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് ധനസഹായം, വായ്പ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലെ വിവിധ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്കു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സഹായപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ധനസഹായവും പലിശരഹിത വായ്പയും ബോണസും ഉൾപ്പെടെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 40 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ.



∙ കേരള നിർമാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: 200 കോടിയുടെ സഹായ പാക്കേജ്. ബോർഡിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരും 2018 ൽ റജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയതുമായ എല്ലാ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും 1000 രൂപ സഹായം നൽകും.

∙ അബ്കാരി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: അടച്ച ബാറുകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 5000 രൂപ ധനസഹായം, 10,000 രൂപ പലിശരഹിത വായ്പ.

∙ മോട്ടർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ്/കോൺട്രാക്റ്റ് കാര്യേജ്, ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് 5000 രൂപ, ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് 3500 രൂപ, ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് 2500 രൂപ. ഓട്ടോറിക്ഷ / ട്രാക്ടർ തൊഴിലാളികൾക്ക് 2000 രൂപ. ഓട്ടമൊബീൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് 1000 രൂപ.

∙ കേരള കള്ളു വ്യവസായ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: പലിശരഹിത വായ്പയായി 10,000 രൂപ വീതം. ലോക്ഡൗൺ നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ 5000 രൂപ കൂടി പ്രത്യേക വായ്പ.

∙ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: വേതനം മുൻകൂർ ആയി അനുവദിക്കും. 14 ന് അകം ബോണസ് ഇനത്തിൽ 30 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്യും.

∙ കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ആശുപത്രി, പെട്രോൾ പമ്പ്, ഗ്യാസ് ഏജൻസി എന്നീ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും 1000 രൂപ വീതം ആശ്വാസ ധനം. കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് 10,000 രൂപ സഹായം. ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ.

∙ കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: കൊറോണ ബാധിതരായ അംഗങ്ങൾക്ക് 7500 രൂപയുടെ അടിയന്തര സഹായവും ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ സഹായവും.

∙ കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: 750 രൂപ വീതം സഹായം.

∙ ബീഡി-ചുരുട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: ഇൻകം സപ്പോർട്ട് സ്കീമിൽ 2 കോടി രൂപയുടെ സഹായം.

English summary: Lock down; Financial aid for labourers in Kerala