പട്ടിണിയെന്ന് ബംഗാൾ സ്വദേശിയുടെ വ്യാജപ്രചാരണം: വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് മിനി മാർക്കറ്റ്

പിറവം ∙ രണ്ട് ആഴ്ചയിലേറെയായി പട്ടിണിയാണെന്നും സഹായം എത്തിക്കണമെന്നും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ ക്യാംപിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മത്സ്യ– മാംസാദികൾ ഉൾപ്പെടെ സദ്യവട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ.



വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയതിന് ബംഗാൾ സ്വദേശി മിനാറുൾ ഷെയ്ഖിനെ (28) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബിസ്കറ്റ് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിസന്ധിയാണെന്നും സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ബംഗാളിൽ പ്രചാരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇയാളുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട ബംഗാൾ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം കേരള എഡിജിപി ടി.കെ.വിനോദ്കുമാറിന് വിവരം കൈമാറി. എഡിജിപി കലക്ടർ എസ്.സുഹാസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. കലക്ടർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പിറവം നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ സാബു കെ.ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം അഗ്നിശമന നിലയത്തിനു സമീപത്തുള്ള ഇയാളുടെ ക്യാംപ് കണ്ടെത്തി.

പാകം ചെയ്ത മത്സ്യ–മാംസ വിഭവങ്ങൾക്കു പുറമേ അരി, മുട്ട, പച്ചക്കറികൾ, തേങ്ങ, മസാലക്കൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ശേഖരവും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. 14 പേരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ടൗണിലെ പച്ചക്കറിക്കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ജോലിക്കു പോയിരുന്നു. നഗരസഭ അതിഥിതൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മിനാറുളും ഒപ്പമുള്ളവരും വാങ്ങിയിരുന്നു.

ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നതിനു പുറമേ സ്വദേശത്തു നിന്നു കൂടി സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ നാടകം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്.

