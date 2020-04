അത്യാവശ്യ മരുന്ന് വീടുകളിൽ എത്തിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്‌ഡൗൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ 997 നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴി അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ വീടുകളിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇടുക്കി ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളും കൺസ്യൂമർഫെഡ് വീട്ടിലെത്തിക്കും.



കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജൻധൻയോജന അക്കൗണ്ടുകളിൽ അനുവദിച്ച 500 രൂപ എടുക്കാൻ വരുംദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുണ്ടാകും. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി. വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളവർധന ആവശ്യം ന്യായമാണ്. ഉചിതമായ സമയത്തു തീരുമാനമെടുക്കും.

ചരക്കു ലോറികളുടെ വരവു കുറഞ്ഞതോടെ പച്ചക്കറി ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും വില കൂടുന്നുവെന്നും പരാതികളുണ്ട്. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും. സമൂഹ അടുക്കള ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി താക്കീതു നൽകി. ഇഷ്ടക്കാർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പില്ല. ഇടുക്കിയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഉസ്മാൻ രോഗമുക്തനായതു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്.

ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം വിദേശത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പേർ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളെടുക്കും. പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാകും തീരുമാനം.

തരൂരിനും ലീഗിനും അഭിനന്ദനം

കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിനും മുസ്‌ലിം ലീഗിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഭിനന്ദനം. ശശി തരൂർ മുൻകയ്യെടുത്ത് 1000 ദ്രുതപരിശോധനാ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാണക്കാട് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനു കീഴിലുള്ള 100 ആംബുലൻസുകൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിട്ടുനൽകാമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘വെളിച്ചം പരക്കട്ടെ; സാമ്പത്തിക പിന്തുണ പിറകെ വരുമായിരിക്കും’

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വെളിച്ചം പരത്തൽ ആഹ്വാനത്തെ പിന്തുണച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

പ്രകാശം പരത്തുന്നതിൽ ആർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായ ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായ വെളിച്ചം എത്തിക്കണം. അതിനു സാമ്പത്തിക പിന്തുണയാണു വേണ്ടത്. അതു പിറകെ വരുമായിരിക്കും – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

