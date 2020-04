സമൂഹ അടുക്കളകളിൽ ആൾക്കൂട്ടം വേണ്ട

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുളള സമൂഹ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കാനും മറ്റുമായി കൂടുതൽ പേരെത്തുന്നതു കർശനമായി തടയുമെന്ന് സർക്കാർ. അടുക്കളകൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷൻ, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാർ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, കുടുംബശ്രീ മെംബർ സെക്രട്ടറി എന്നിവരോട് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.



150 ഊണ് തയാറാക്കാൻ 3 പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അധികമായി വരുന്ന ഓരോ 100 ഊണിനും ഓരോ വോളന്റിയറെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം. സൗജന്യ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും വിതരണ സമയവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം വിതരണക്കാരുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാനെന്നും നിർദേശിച്ചു.

മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ

∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ സമൂഹ അടുക്കളകൾ തുറക്കാം. നഗരസഭകളിൽ 10 വാർഡിന് ഒരെണ്ണം ആകാം.

∙ 20 രൂപയാണു ഭക്ഷണപ്പൊതിയുടെ നിരക്ക്. വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ 25 രൂപ. നിർധനർ, അഗതികൾ, കിടപ്പുരോഗികൾ, ഭിക്ഷാടകർ തുടങ്ങിയവർക്കു സൗജന്യം.

∙ ഭക്ഷണ വിതരണച്ചെലവ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴി കണ്ടെത്താം. ചുമതല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്. കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നോ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നോ ചെലവഴിക്കാം.

∙ സമൂഹ അടുക്കള സ്ഥാപിക്കാൻ 50,000 രൂപ വരെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്നു ലഭിക്കും. ഓരോ ഊണിനും 10 രൂപ വീതം സബ്സിഡി ലഭിക്കും.

∙ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നവരും വിതരണം ചെയ്യുന്നവരും മാസ്കും കയ്യുറകളും ധരിക്കണം.

എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം.

8 ദിവസം ഐസലേഷൻ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തെച്ചൊല്ലി ആശയക്കുഴപ്പം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തു നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാർച്ച് 5നും 24നും ഇടയിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരെല്ലാം 28 ദിവസം ഐസലേഷനിൽ പോകണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദേശത്തെച്ചൊല്ലി ആശയക്കുഴപ്പം.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് 1ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്കും രോഗികളുമായി അപകടകരമായ രീതിയിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടായവർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് 28 ദിവസം ഐസലേഷൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു വിഭാഗക്കാർക്കെല്ലാം 14 ദിവസത്തെ ഐസലേഷനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഐസിഎംആർ, സംസ്ഥാനതല വിദഗ്ധസമിതി, മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എന്നിവരുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

English summary: Not allow crowd in community kitchen